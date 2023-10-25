تقديم الساعة أم تأخيرها؟.. موعد ومدة تطبيق التوقيت الشتوي 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينتهي خلال ساعات العمل بالتوقيت الصيفي والذي استمر لما يقرب من ستة أشهر، بعد أن بدأ في أبريل الماضي، بعد قرار مجلس الوزراء بعودته مرة أخرى.

ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2023 والذي يستمر تطبيقه لمدة 6 أشهر، في الخميس الأخير من شهر أكتوبر بناء على ما أقره مجلس الوزراء.

ونص قرار مجلس الوزراء، على تقديم التوقيت المتبع في جمهورية مصر العربية بمقدار 60 دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) الجمعة 28/4/2023، وحتى نهاية الخميس 26 من أكتوبر.

ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، من خلال تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، في تمام الـ 12 منتصف الليل، لتصير 11 مساء بدلا من 12 صباحا.

ومن جانبه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن فصل الشتاء فلكيا في مصر في 22 ديسمبر المقبل، بحدوث الانقلاب الشتوي يوم 22 ديسمبر 2023، حيث بدأ فصل الخريف الاعتدال الخريفي يوم 23 سبتمبر، في الساعة 9:49 صباحا، بتوقيت القاهرة.