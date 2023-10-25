أحمد موسى يكشف أسرار جديدة عن الفرقة الرابعة: الجميع يخشى ظهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى، باصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني في مدينة السويس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء.

وأعرب موسى خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، عن فخره بحضور إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس، قائلا «كنت أتمنى حضور الـ 100 مليون مصري، كنت فخور جدا إني مع الأبطال».

وأكد موسى أن الفرقة الرابعة معروفة جدا وتملك تاريخ كبير، منوها أن الفرقة الرابعة شاركت في تحرير الكويت، وكان أول من دخل الكويت قبل أمريكا وإنجلترا، فضلا عن دورها المهم في حصار الثغرة عام 1973 وقدرتها على تدمير العدو بالكامل، مؤكدا أن الفرقة الرابعة أقوى فرقة مدرعات في الشرق الأوسط.

وتابع موسى أن الفرقة الرابعة لو خدت قرار أو أمر معاها غطاء جوي تصل للهدف الذي تسعى إليه، مشيرا إلى أن هناك جيوش دول لا تمتلك التسليح الذي لدى الفرقة الرابعة بما يملكونه من مدرعات A1 الأمريكية.

وأردف موسى أن الجميع يخشون تحرك الفرقة الرابعة، القريب والبعيد يعلم قوة الجيش المصري، دون ذكر أسماء دول أو رتب عسكرية أجنبية، مؤكدا أن الاصطفاف عرض التسليح جديد والأسلحة التي هزمنا بها العدو في 1973.

وأوضح موسى أننا بنقول رسالتنا للعالم كله وعرضنا أسلحة التي هزمنا بها العدو من 50 سنة، منوها أن الرئيس السيسي كان يتكلم بهدوء شديد كون الصورة هي التي توضح ولا تحتاج وصف، مؤكدا ضرورة الثقة المستمر في القيادة والرئيس السيسي وفي جيش مصر العظيم.

وإضاف موسى أن الرئيس السيسي عام 2014 بدأ في تحديث الجيش، وكان هناك أصوات معارضة كثيرة لهذا الإجراء، مضيفا: «الناس دلوقتي غيروا الكلام ده وأن الرئيس كان عنده حق وعنده رؤية مستقبلية ثاقبة جدا.