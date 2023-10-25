بـ "توقيع اللاعبين".. بيع تي شيرت لـ "الأهلي" بـ 350 ألف جنيه لدعم غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قالت هبة راشد مدير مؤسسة مرسال الخيرية، إنه تم الانتهاء من المزاد الذي تم الإعلان عنه لبيع تي شيرت النادي الأهلي المُوّقع من جميع اللاعبين، بعد أن وصل سعره لـ 350 ألف جنيه.

وأوضحت في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، الأربعاء:"حصيلة بين تي شيرت النادي الأهلي سيتم توجيها لصالح أعمال الإغاثة لأهالي غزة وتوفير المستلزمات الطبية لهم".

وأكدت مدير مؤسسة مرسال، أنها ستعلن غدا عن مزاد مفأجاة لنفس الغرض.

كانت هبة راشد أعلنت بدء المزاد أمس عبر صفحتها على "فيسبوك"، واستمر لمدة 24 ساعة.