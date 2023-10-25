مطار القاهرة ينظم ندوة عن التوعية بالأوبئة والأمراض الموسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

نظمت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى إسحق ندوة توعوية بعنوان "التوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والأمراض الموسمية لخطورتها على الصحة العامة" وذلك بهدف الاستعداد لدخول فصل الشتاء وما يصاحبه من أمراض موسمية، تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

بدأت الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور محمد شربى رئيس قطاع السلامة والجودة؛ حيث رحب بالحضور كما أشار إلى أهمية التوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والأمراض الموسمية للحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولى ودور شركة ميناء القاهرة الجوى في نشر هذا الوعى بالتعاون مع إدارة الحجر الصحى والجهات المعنية، ما جعل مطار القاهرة الدولى متوافقا مع أحدث المعايير الدولية لمواجهة مختلف الأوبئة وهو ما ثبت عمليا أثناء جائحة كورونا حيث حصل مطار القاهرة الدولى على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن (AHA) الممنوحة من المجلس الدولى للمطاراتACI .

كما تكللت تلك الجهود بحصول مطار القاهرة الدولى هذا العام على شهادة الاعتماد الصحى لجاهزية مطار القاهرة الدولى للسلامة والصحة العامة والاوبئة(PHSRP) والتي يمنحها المجلس الدولى للمطارات ما يؤكد حرص شركة الميناء التام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية بما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية.

وقامت الدكتورة رشا محمد إبراهيم مسئول تحصين المسافرين بمطار القاهرة بإلقاء محاضرة عن الأمراض الموسمية وارتباط انتشار أمراض الجهاز التنفسى بفصل الشتاء وأمراض الجهاز الهضمى بفصل الصيف. وركزت على أمراض موسم الشتاء وأسباب زيادتها وطرق الوقاية منها عن طريق تقوية المناعة بالتغذية السليمة والمكملات الغذائية. وتفادى انتقال العدوى والحصول على اللقاحات اللازمة كما أفردت جزءا كبيرا من المحاضرة للحديث عن الإنفلونزا وأعراضها وتاريخها وختمت حديثها عن أنواع اللقاحات ومدى فعاليتها في الحماية من الإصابة.

وقد حضر الندوة الكيميائى مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية والدكتور أحمد حسن كامل مدير عام الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى وعدد من العاملين من مختلف القطاعات بشركة ميناء القاهرة الجوى كما حضر عدد من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها استجابة للدعوة التي وجهتها لهم شركة ميناء القاهرة الجوى.

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتى في إطار اهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى الدائم بالعنصر البشرى وبنشر ثقافة الوقاية السليمة من الأوبئة والأمراض الموسمية بخاصة بعد اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا (E.G5).