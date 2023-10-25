محافظ القاهرة: منتدى "المفكرين الحضريين" فرصة لمواجهة تحديات التوسع الحضري المستقبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال، إن منتدى المفكرين الحضريين يمثل مساحة مفتوحة للتبادل بين جميع أصحاب المصلحة والشركاء؛ لتعزيز التحضر المستدام، وتعد بمثابة منصة للدعوة للتخطيط والتصميم المستنير للمدن، واقتراح حلول حضرية في مواجهة تحديات التوسع الحضري المستقبلي .

جاء ذلك، خلال مشاركة المحافظ ومحافظ أسوان أشرف عطية اليوم الأربعاء، بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ويستمر ليومين بعنوان "مقاومة الإجهاد الحراري ترجمة الاستراتيجية إلى إجراءات مناخية حضرية".

وينظم المنتدى، صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz)، ومنظمة هابيتات فور هيومنتى الدولية، ومركز التخطيط والتنمية الحضرية المرنة بألمانيا، وجامعة برلين التقنية وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، استراتيجيات صندوق التنمية الحضرية للتكيف الحضري مع المناخ..ومنتدى المفكرين الحضريين هي مبادرة منبثقة من الحملة الحضرية العالمية (Wuc).