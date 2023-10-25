رئيس الوزراء: نتطلع لتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

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القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر المفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش مشاركته في منتدى "البوابة العالمية" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وحضر اللقاء السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعدد من مسئولي المفوضية.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يأتي في إطار مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "منتدى البوابة العالمية" الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي، بما يمثل تأكيداً على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

واستعرض مدبولي جهود الدولة المصرية فيما يخص وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة، على المستويين السياسي والانساني، مؤكداً أهمية دعم الجهود المصرية من جانب كافة الأطراف المعنية بغية وقف نزيف الدماء.

وحث رئيس الوزراء المجتمع الدولي على التحرك لحل هذه الأزمة ومعالجتها من جذورها، مؤكداً على الثوابت المصرية الساعية لإيجاد تسوية شاملة للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين، ومؤكدا أيضا عزم مصر على الاستمرار في مسار وقف التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير الشديد للجهود المصرية الحكيمة الهادفة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، وتوليها زمام القيادة لمسار ادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، منوهة بالاتصال الذي أجرته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الشأن، ومضيفة أن المفوضية الأوروبية قامت بزيادة حجم المساعدات الانسانية من جانبها بواقع ثلاث مرات.

وتطرق اللقاء لبحث علاقات الشراكة الحالية والآفاق المستقبلية لها، حيث أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الأوروبي إلى السوق المصرية، بما يُسهم في توفير فرص العمل داخل مصر، ويحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن تلك الجهود تصب في صالح أوروبا، وأن هناك ضرورة لمعالجة جذور هذه الظاهرة، من خلال زيادة الاستثمارات الأوروبية في البلدان النامية، بما يسهم في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية.

من جانبها رحبت أورسولا فون دير لاين بتوسيع نطاق الشراكة مع مصر، وأعربت عن تطلعها إلى اقرار حزمة تعاون شاملة تتضمن كافة مجالات التعاون محل اهتمام مصر والاتحاد الأوروبي.

كما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على ارساء منظومة لتيسير الهجرة الشرعية لدول الاتحاد الاوروبي، بما يسهم في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية لدول القارة.