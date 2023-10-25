شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: حل الدولتين هو السبيل لحل الأزمة في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عن قرب مع شركائنا بشأن الوضع في غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نبذل كل الجهود بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة، وحل الدولتين هو السبيل لحل الأزمة في المنطقة".

وتابع جو بايدن: "حماس لا تمثل الغالبية العظمى للشعب الفلسطيني وتختبئ وراء المدنيين، وعلى إسرائيل التمسك بقوانين الحرب، وفعل كل ما بوسعها لحماية المدنيين الأبرياء".