شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البرى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البرى فى غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية أنه يجب زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

وتابع جو بايدن: "لن نعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر، ويجب على إسرائيل عدم تجاوز القوانين الدولية الإنسانية".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه لا يزال حل الدولتين هو أفضل حل للصراع بين إسـرائيل وفلسطين.