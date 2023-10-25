شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون مغردا بالعربية عقب لقاء الرئيس السيسي: أشيد بجهود مصر من أجل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالجهود التي تبذلها مصر من أجل السكان في قطاع غزّة الفلسطيني، مؤكدا أنه يجب أن نبذل جميعًا ما بوسعنا من أجل تفادي التصعيد وإعداد مبادرة السلام والأمن والتصدّي لأسباب المشكلات التي نعيشها، وذلك عقب المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال ماكرون باللغة العربية عبر حسابه على X: "يجب أن نبذل جميعًا ما بوسعنا من أجل تفادي التصعيد وإعداد مبادرة السلام والأمن والتصدّي لأسباب المشكلات التي نعيشها".

وأضاف ماكرون: "وأشيد بالتزام مصر، ولا سيّما بالجهود التي تبذلها من أجل السكان في غزّة، وتلتزم فرنسا إلى جانبها".





وسبق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: نقدم مساهمة عظيمة للأونروا وزودنا بـ10 مليون يورو لصالح الفلسطينيين، وهناك طائرة ستحط غدا في القاهرة لتقديم المواد الطبية وطائرة أخرى ستتبعها ، وقررت ارسال سفينة لدعم مستشفيات غزة وستغادر فرنسا في الساعات المقبلة .

وأكمل: أشكركم على التعاون الممتاز لحماية مواطنينا هناك 54 فرنسى في غزة و170 موظفا في المعاهد والمؤسسات الفرنسية نود إخراجهم وحمايتهم، كما يجب العمل على السياسى وهو الأصعب كنا نتحدث مع الرئيس السيسي منذ بضعة شهور عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة وفى حل سياسى وكان عددا من يتحدث في هذا الامر قليلا.

وأضاف: فرنسا لم تحد أبدا عن هذا الدرب ومصر لعبت دورا متميرزا في هذا الامر ويتعين علينا العمل على حل الدولتين فلسطينية واسرائيلية جنبا إلى جنب في سلام وأمان هذه فكرة قديمة ولكن لم يعف عليها الزمن ، اعتقد أن الدرب السياسى ضرورى ويشكل مخرجا للغضب لا يكون العنف إطلاقا، ويضع إطارا لهذا الموضوع المُلح والطارئ".