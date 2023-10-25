شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: القافلة الخامسة للمساعدات تدخل غزة خلال دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن القافلة الخامسة للمساعدات تدخل غزة بعد دقائق معدودة.

وأضافت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن تنسيق مصري فلسطيني أممي لإدخال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى تجهيز قافلة المساعدات السادسة المقرر دخولها إلى غزة غدا.

وفى وقت سابق قال أحمد جبريل، مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوقود فى مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد بسبب زيادة الطلب على سيارات الإسعاف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، حتى الاحتياطي من الوقود الذي كان من المفترض أن يكفي لمدة شهرين بدأ في النفاد، حيث قام جيش الاحتلال منذ 18 يوما بقطع التيار الكهربائي مما اضطر المواطنين لاستخدام الوقود بالمولدات الكهربائية.