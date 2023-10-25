شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى: نعالج ربع مليون طفل ونجرى 1000 قسطرة قلب سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، خلال مؤتمر قسم قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى المنعقد حاليا بالقاهرة، إن مستشفى أبو الريش تجرى 1000 قسطرة لقلب الأطفال في السنة، وهناك ربع مليون طفل يتم علاجه سنويا فى مستشفيات الأطفال التابعة لطب قصر العينى.





عميد طب قصر العينى

وأوضح، إن مستشفى أبو الريش المنيرة ظهرت إلى النور واستفاد منها المريض المصرى عام 1928 ثم تبعتها المستشفى الأخرى " أبو الريش الياباني" عام 1983، وهناك 26 ألف مريض يتم حجزهم في مستشفتيى الأطفال.

وأكد، إنه تم ادخال أحدث جهاز للقسطرة القلبية بقيمة 15 مليون جنية من عام ونصف، ويقوم بدور القسطرة وكى القلب وتداخلات أخرى كثيرة، وهناك أفضل جراحي للقلب بهذه المستشفى، ونستعين بالخبراء الأجانب لتحسين خدمة الجودة الطبية، موضحة، إن أطباء مستشفى أبو الريش أصبحوا أكثرحرفية، وهدفنا هو ادخال الوسائل الحديثة بالمحاكاة وتطوير المناهج لمواكبة الأفضل، مؤكدا إن هذا ما يجعلنا نتقدم باستمرار.



اطباء قلب الاطفال المشاركين بالمؤتمر بمحاضرات

وأشار إلى أن أحدث جهاز قسطرة موجود في أبو الريش على مستوى الشرق الأوسط، موضحا أن قصر العينى شارك بالمبادرات الرئاسية بداية من علاج مرضى فيروس سى من خلال مبادرة 100 مليون صحة، وقصر العينى قام بالاشتراك في عدة مبادرات أخرى منها القضاء على قوائم الانتظار، موضحا، أننا قمنا بما يقرب من 300 ألف إجراء طبى للقضاء على قوائم الانتظار خلال الــ 5 سنوات في الأطفال والكبار .

خلال تكريمه لعدد من الاطباء الشبان هو ورئيسة القسم

وقال، في تصريح خاص لــ" الخليج 365" على هامش المؤتمر العلمى لقسم قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، إن قصر العينى منذ بداية إنشائه منذ 200 عام، وهدفه هو علاج المرضى وتدريب الأطباء، وتخريج أطباء متميزين لعلاج المرضى، موضحا أن الأطباء في قسم قلب الأطفال يسعون لإدخال إفضل الطرق والوسائل العلاجية لصحتهم، وذلك باشراك كافة الخبراء من مختلف دول العالم، والذين استطاعوا تخريج أجيال متخصصين في مجال قلب الأطفال.