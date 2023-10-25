شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المصنفات بالكنيسة توصى بإسناد كتابة سيناريو الدراما الكهنوتية للأب الكاهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة المصنفات المسيحية بالمجمع المقدس في الكنيسة قراراً جديداً بإسناد كتابة السيناريو للشخصية الكهنوتية أو الرهبانية لكاهن أو راهب يعيش الحياة الكهنوتية أو الحياة الرهبانية، مع موافقة كتابية من الإيبارشية أو الكنيسة أو الدير التابع لها تلك الشخصية موضوع السيناريو، وذلك فى الدراما والأفلام المسيحية التى تعرض على القنوات القبطية.

وذكرت اللجنة أنه في حال عدم توافق ما تم مراجعته مع ما تم تصويره، فللجنة الحق فى رفض العمل الفنى، كما أوضحت أن ذلك يأتى نظراً لأهمية الحفاظ على التراث الكهنوتى والرهبانى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهتم بالجانب المتعلق بالثقافة والوعى للأقباط فى كل مكان، حيث تنتج العديد من الأفلام والمسلسلات والتي تقدم التاريخ الكنسى ىفي شكل درامى جيد من قصص القديسيين والبطاركة والقيادات الكنسية وأبرز العظات الروحية، إلى جانب الثقافة المجتمعية وتطبيق تعاليم الكتاب المقدس في الحياة العامة بشكل مراحلها.

وتعتبر لجنة المصنفات الكنسية إحدى لجان الإيمان والتعليم بالكنيسة، حيث تهتم بالإشراف على كل نواحى التعليم فى الكنيسة سواء في المعاهد الدينية أوالتربية الكنسية أو الوعظ أو ما يصدر من كتب ومطبوعات وتسجيلات صوتية أو مرئية.