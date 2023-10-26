شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يحلل معانى الخمس حروف من كلمة نجاح فى عظته الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من الكنيسة المرقسية بالإزبكية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية.

وألقى الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة كلمة رحب خلالها بزيارة قداسة البابا للكنيسة مشيدًا بفكرة زيارات قداسته للكنائس وإلقاء عظة الأربعاء فيها وهي تعد زيارات افتقاد من قداسة البابا لأبنائه يتمتعون فيها بالقرب من قداسته ويسمعون لتعاليمه.

وشرح قداسة البابا مفهوم "النجاح" بأنه كلمة تُطلق على كل مراحل الحياة كالنجاح فى الدراسة أو النجاح فى الطريق الروحى وأوضح صفات النجاح من خلال:

1- هو أساس الحياة، مستشهداً بالأية "فَيَكُونُ كَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي الْمِيَاهِ، الَّتِي تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ، وَوَرَقُهَا لاَ يَذْبُلُ. وَكُلُّ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجَحُ" (مز ١: ٣).

2- شامل لحياة الإنسان، كمثال يوسف الصديق مستشهداً بالأية "مَهْمَا صَنَعَ كَانَ الرَّبُّ يُنْجِحُهُ" (تك ٣٩: ٢٣).

3- هو معونة يعطيها الله للإنسان الذي يطلب كنعمة خاصة، مستشهداً بالأية "إِنَّ إِلهَ السَّمَاءِ يُعْطِينَا النَّجَاحَ، وَنَحْنُ عَبِيدُهُ نَقُومُ وَنَبْنِي" (نح ٢: ٢٠).

4- مُجدد للطاقة، مستشهداً بالأية "عَلَى الرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِيلَ اتَّكَلَ، وَبَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ فِي جَمِيعِ مُلُوكِ يَهُوذَا وَلاَ فِي الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُ... وَكَانَ الرَّبُّ مَعَهُ، وَحَيْثُمَا كَانَ يَخْرُجُ كَانَ يَنْجَحُ" (٢ مل ١٨: ٥ - ٧).

وتناول قداسة البابا "مفاتيح النجاح" من خلال الحروف، وهى:

1- "ن": نظام، فالنجاح يحتاج نظامًا شديدًا.

2- "ج": جهاد، فالنجاح يحتاج تعبًا ومجهودًا وبذلًا ودموعًا.

3- "أ": إيمان، فالنجاح يحتاج الثقة والإيمان بعدم ضياع الجهد المبذول.

4- "ح": حب أو حصاد، فالنجاح يحتاج أن يحب الإنسان ما يفعله، أو حصاد لكل المجهود الذى قدمه.

ووضع خطوات طريق النجاح، من خلال:

1- أمانة الإنسان فى كل شىء، سواء فى العمل أو الخدمة.

2- طاعة الوصية الروحية، مستشهداً بالأية "اِحْفَظْ شَعَائِرَ الرَّبِّ إِلهِكَ، إِذْ تَسِيرُ فِي طُرُقِهِ، وَتَحْفَظُ فَرَائِضَهُ، وَصَايَاهُ وَأَحْكَامَهُ وَشَهَادَاتِهِ.. لِكَيْ تُفْلِحَ فِي كُلِّ مَا تَفْعَلُ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهْتَ" (١ مل ٢: ٣).

3- الصلوات المستمرة والحياة الروحية، مستشهدا بالأية "لاَ يَبْرَحْ سِفْرُ هذِهِ الشَّرِيعَةِ مِنْ فَمِكَ، بَلْ تَلْهَجُ فِيهِ نَهَارًا وَلَيْلًا، لِكَيْ تَتَحَفَّظَ لِلْعَمَلِ حَسَبَ كُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ. لأَنَّكَ حِينَئِذٍ تُصْلِحُ طَرِيقَكَ وَحِينَئِذٍ تُفْلِحُ" (يش ١: ٨).

4- الإصرار والثبات بقوة وتحدى الصعاب، مستشهدا بالأية "إِنْ نَزَلَ عَلَيَّ جَيْشٌ لاَ يَخَافُ قَلْبِي. إِنْ قَامَتْ عَلَيَّ حَرْبٌ فَفِي ذلِكَ أَنَا مُطْمَئِنٌّ" (مز ٢٧: ٣).

5- التشجيع، لأن التشجيع يقود إلى استخراج الطاقات واكتشاف المواهب، كالبابا ألكسندروس رقم ١٩ الذي اكتشف الطفل الذي صار فيما بعد القديس أثناسيوس البابا رقم 20 بالتشجيع.



عظة البابا



جانب من عظة البابا



عظة البابا تواضروس الثانى