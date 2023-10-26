شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يبدأ غدا العمل بالتوقيت الشتوى.. تعرف على المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ غدا الخميس، مترو الانفاق العمل بالتوقيت الشتوى، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12 صباح الجمعة، وفى النقاط التالية تفاصيل المواعيد الجديدة.

أولا : مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام .

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م .

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م .

- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص .

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م .

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص .

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص .

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00ص .

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص .

يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة .

ثانيا : عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

☆ يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ 1353 رحلة يوميًا، بمعدل 488 رحلة بالخط الأول، و602 رحلة بالخط الثاني، و 263 رحلة بالخط الثالث .