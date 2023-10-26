شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا: نرفض أي إجراء أو قرار يهدف لتهجير المدنيين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، رفض روسيا أي إجراء أو قرار يهدف لتهجير المدنيين من غزة.

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن، أن مجلس الأمن عجز عن إرسال رسالة واضحة بشأن التهدئة بغزة.

وتابع فاسيلى نيبينزيا، أن المصالح الضيقة والأنانية منعت جهود التوصل لتهدئة في غزة، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو لتمرير قرارات مسيسة.

وحذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، من خطر توسع الصراع في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لقرارات مجلس الأمن أن تؤثر على الهجوم الإسرائيلي.

وتابع فاسيلى نيبينزيا، :"نأسف لأن مجلس الأمن لم يتمكن من توجيه "رسالة تهدئة" بشأن التصعيد في غزة".