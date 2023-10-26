شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلاً بمُخيم النصيرات واستشهاد زوجة وابن وابنة الصحفى وائل الدحدوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزلاً في مُخيم النصيرات جنوب وادي غزة.

وقالت مصادر بقطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أدى لارتقاء عدد من الشهداء، من بينهم زوجة وابن وابنة الصحفي وائل الدحدوح مُراسل "الجزيرة".

وأضافت المصادر أن العديد من الأفراد لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض.