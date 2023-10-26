وكيل "عربية النواب" ينتقد الموقف الأمريكي الداعم لاستمرار الإعتداءات على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

انتقد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الموقف الأمريكي الداعم لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية علي قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من ٥ ألاف شهيد من بينهم ٢١٠٠ طفل فلسطيني، والألاف من المصابين، مشيرا إلي ما وصفه بالتصريحات الاستفزازية للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن الوقت ليس مناسبا لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال محسب:"هل تنتظر الولايات المتحدة حتي ينجح الاحتلال في إبادة 2.3مليون مواطن فلسطيني يعيشون داخل القطاع، أم نجاح مخطط التهجير القسري الذي ينفذ علي مرأي ومسمع من العالم"، مؤكدا أن ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي وأحرار العالم بالتحرك لوقف هذه المجازر، ووضع حد للتصعيد الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم العالمي وليس منطقة الشرق الاوسط وحدها.

وثمن عضو مجلس النواب، كلمة وزير الخارجية سامح شكرى، بمجلس الأمن والتي أدان فيها جرائم إسرائيل باستهداف المدنيين العزل وعدم مراعاة الكثافة السكانية العالية داخل القطاع الذي يعاني من الحصار علي لأكثر من 15 عاما ماضية، كذلك التهجيز القسري للسكان وإجبارهم علي النزوح جنوبا للهروب من القصف الجوي الذي طال كل شبر من أرض القطاع بما في ذلك المستشفيات والكنائس والمساجد.

وشدد"محسب"، علي أنه من المخزي استمرار البعض في تبرير ما يحدث داخل قطاع غزة من جرائم إنسانية بأنه دفاعا عن النفس، مؤكدا علي موقف مصر الثابت من رفض التهجير القسري من غزة، كذلك استهداف المدنيين، داعيا لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة دون قيد أو شرط.