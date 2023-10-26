برلماني: متابعة السيسي مبادرة تخفيض السلع تأكيد على دعمه للمواطن البسيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية، يستهدف تطوير كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية وزيادة فرص العمل للشباب.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن الرئيس السيسي يهتم دائمًا بدعم القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجهه بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، أن متابعة الرئيس السيسي لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية خير دليل على حرص الرئيس لتلبية كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن البسيط لتوفير حياة كريمة آمنة له.

وأشار إلى أن القيادة السياسية منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية وهي تقوم بكافة السياسات التي تساهم في تخفيف حدتها لا سيما على المواطنين محدودي الدخل، الذين لا يستطيعون التعامل مع موجات زيادة الأسعار التي توالت في الفترة الماضية.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

كما اطلع الرئيس السيسي، على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.