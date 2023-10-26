المرشح الرئاسي حازم عمر: التصعيد في غزة ليس في صالح المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال حازم عمر المرشح الرئاسي، إن خوض الانتخابات الرئاسية خطة حزب وليس اختيارا فرديا، مبينا أن حزب الشعب الجمهوري لديه أكبر تكتل فى البرلمان بعد حزب الأغلبية.

وأضاف عمر خلال لقائه فى برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء:"جمعت توكيلات للترشح لانتخابات الرئاسة فى ٧٢ ساعة ونحن جادون للمنافسة.

وقال عمر:"توقعت ما يحدث فى غزه قبلها بثلاث أسابيع"، لافتا إلى أن تصاعد حدة التصعيد فى الأحداث بغزة ليس فى صالح أحد فى المنطقة؟

وتابع عمر أن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة بهذا الشكل غير مقبول إنسانيا، موضحا أن حجم عملية حماس كان له تأثيرا كبير على إسرائيل، وهناك دعم لإسرائيل غير مشروط للتمادي فى ممارستها.

وأكد عمر أن هناك اختلاف فى وجهات النظر بين مصر وإيران ولكن مصر ليست دولة عدوانية ولا بد من تعظيم مصالحنا.