جثمانه يصل الأسبوع المقبل.. البابا تواضروس: الأنبا أثناسيوس كان محبًّا للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث البابا تواضروس الثاني، خلال عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم، عن مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون بجنوبي فرنسا، وقال إن مثلث الرحمات خدم في الكنيسة خدمة مباركة، وكان مساعدًا للأنبا مرقس في فرنسا ثم أسقفًا مساعدًا (خوري إبيسكوبس) ثم أسقفًا عامًّا، ثم صار مطرانًا لإيبارشية مرسيليا وطولون.

وأوضح أن إيبارشية مرسيليا وطولون ترعى الفرنسيين الأقباط، وأنها خاصة بالفرنسيين الذين تعرفوا على الكنيسة القبطية وصاروا في طقسها وعقيدتها، وأن فيها عدد من الآباء الكهنة الفرنسيين، وكاهن قبطي واحد، وبها خدمة مثمرة.

وعن الأنبا أثناسيوس، قال البابا إنه كان إنسانًا هادئًا وديعًا محبًّا للسلام، ويخدم فى صمت، ويحمل عملًا كبيرًا، وخدم الكنيسة على مدار عشرات السنوات.

كما أعلن أن الكنيسة تنتظر وصول جثمان الأنبا أثناسيوس من فرنسا، موضحًا أن صلوات الجناز ستكون في الأغلب يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.