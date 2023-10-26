هل الدعاء مستجاب في الكعبة فقط؟.. أمين الفتوى يوضح - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تقول إنها زارت الكعبة ودعت الله فاستجاب الله لدعائها، فهل إذا زارتها مرة أخرى سيستجيب الله لها؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: الدعاء بالكعبة المشرفة مستجاب دائما وليس بعدد زيارتها، ويجب أن يكون الإنسان خاشعا لله في أي مكان مخلصا لله ويدعو بصفاء قلب دون أن يكون دعاؤه فيه حزن لأحد، ويكون مضطرا لهذا الدعاء.

وتابع: "من رحمة الله علينا استجابه الدعاء طوال الحياة، وليست قاصرة على رؤية الكعبة أو وجود أيام معينة لاستجابة الدعاء، فأي دعاء ليس له علاقة بالإثم فإنه مستجاب".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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