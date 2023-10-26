المرشح الرئاسي حازم عمر: الأمن المائي خط أحمر.. ولا بد من محاربة الإخوان فكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال المرشح الرئاسى حازم عمر، إن الأمن المائى خط أحمر وإثيوبيا تعلم ذلك جيدا، مبينا أن هناك خطوط حمراء فى ملف الأمن المائى لمصر ولا يجب الاقتراب منها أو التهاون فيها.

وأضاف عمر خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء، أن حماية الأمن المائى والحدود الاستراتيجية ضمن أولوياته فى الملف الخارجى إذا أصبح رئيسا.

وعن الأزمة الاقتصادية، قال:الدولار جزء منها وليس الكل، نحتاح إلى علاج للاقتصاد المصرى بشكل هيكلي وكامل، متابعا:"أتبنى فى برنامجي إزالة الضرايب والرسوم من الغذاء والدواء الذى يستخدمه الفقراء ومحدود الدخل".

وأكد عمر أنه سيقوم بزيادة الضرائب على السلع الترفيهية التى يستخدمها الأغنياء، لافتا إلى أنه مه مع سعر الصرف المرن المدار وليس مع التحرير المطلق.

وتابع:"سأفرض ضريبة استثنائية على بعض الفئات لتخصيصها فى التعليم، موضحا أن الاستثمار الإنتاجى من ضمن أولوياتى وليس الاستهلاكى.

وأردف عمر"لدى خطة زراعية لضبط الإنتاج المحلى وتوفير احتياجتنا، وسأعمل على تقليل البطالة".

واختتم:"يجب تحقيق التوازن بين الأمن القومى والحقوق والحريات"، مؤكدا أنه لا بد من محاربة الإخوان فكريا.