سمير فرج يكشف تفاصيل مهمه عن قدرات الجيش المصري - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن مصر لا تستغنى عن أسلحتها بل يتم تطويرها واستخدامها مرة أخرى، مستشهدا بتطوير صواريخ سام والمركبات والزوارق.

وأكد اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء أن مصر لا تستغنى عن أسلحتها بل يتم تطويرها واستخدامها مرة أخرى، مستشهدا بتطوير صواريخ سام والمركبات والزوارق، معلقا: «مبنرميش حاجة حاربنا بيها».

وأردف فرج :أن كل الاتصالات المصرية مؤمنة لوجود قمر صناعي، والقوات المسلحة حريصة على تحديث كل المعدات القتالية، والصاروخ المتسبب في إغراق المدمرة إيلات يتم تطويره واستخدامه، مبينا أن اصطفاف الفرقة الرابعة اليوم بالسويس رسالة ردع سلبي، وهو النوع الثاني من أنواع الردع، مستشهدا بأن الردع الآخر هو الإيجابي الذي يستخدم في الرد المباشر باستخدام السلام والقوة العسكرية.

وأوضح فرج أن الرئيس السيسي وجه رسالة للفرقة الرابعة والقوات المسلحة بجملة «خليكوا جاهزين لأي مهمة»، وتعني الجاهزية لأي مهمة قتالية،قائلا: «بعد مغادرة الرئيس السيسي اليوم عرض الاصطفاف، تدخلت هيئة العمليات لاختيار كتيبة من كل سلاح لتنفيذ عملية، ومعرفة مهام كل قائد وضابط وجندي، والفرقة الرابعة المدرعة لديها ورش لتصنيع السلاح والذخيرة».

وتابع فرج أن مصر في المركز الـ13 في العالم بالتصنيف العالمي وفق 54 بندا عالميا، وأغلى عسكري يتكلف تدريب وأكل وشرب هو عسكري المظلات والذي يتم اختياره بعناية فائقة، ومصر أكثر جيش في العالم يقوم بتدريب مشترك مع الدول الأخرى.

وأكد فرج:"أقول للشعب إن مصر دولة مستهدفة وعلينا أن ننظر للدول المجاورة (السودان، ليبيا، سوريا، فلسطين، لبنان)، ويجب علينا أن نفخر بتأمين الجيش للحدود والاستثمارات.