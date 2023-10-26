أحمد موسى يهاجم الغرب بعد وصف حركة حماس بالإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

انتقد الإعلامي أحمد موسى، ازدواجية المعايير التي يمارسها الغرب والولايات المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتا إلى أن الغرب يعتبر حماس إرهابية، متجاهلا الجماعة الأم الإخوان التي تتواجد لديه وتلقى دعمًا.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن قادة الغرب يذهبون إلى إسرائيل بخطاب، وعندما يأتون مصر يتغير الخطاب، مشيرا إلى أن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي تحدث بكلمات مغايرة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ما قاله في إسرائيل بعدما فهم الموقف.

وأشار موسى إلى أن الدول الغربية دائما ما كانت تحذر من الاقتراب من المدنيين، واليوم آلاف المدنيين يقتلون في قطاع غزة أمام موافقة أمريكية أوروبية، منوها أن الخطاب الغربي بشأن الأوضاع في قطاع غزة بدأ يتغير بعدما رأوا الموقف المصري والعربي الرافض وصارم لتلك المجازر، معتبرا خطاب الغربي الأمريكي منافق ويحمل ازدواجية المعايير.

وأردف موسى أن الغرب كان يضع شروطا صارمة أمام أي صفقات الأسلحة، متسائلا: «طب فين الكلام ده مع الأسلحة المحرمة دوليا اللي بتستخدمها إسرائيل والفسفور الأبيض.. وأمريكا تقول لا يوجد دليل».

واستنكر أحمد موسى، الدعوات الغربية لمصر وأخرها فرنسا للمشاركة في مواجهة الإرهاب، قائلا: مصر واجهت الإرهاب ولم تحتاج أحد وانتصرت عليه.

وأوضح موسى:"الغرب بيوصف حركة حماس إرهابية.. طب ما تنتوا عندكوا الأم جماعة الإخوان»، مردفا: «لما جينا قولنالكم إن الإخوان إرهابيين كانوا يقولوا إنها جماعة دعوية».

وتابع موسى :أن حركة حماس داخل أراضيها حركة مقاومة بالقانون والشرع، تقاوم محتل، مهاجما الرئيس الفرنسي «طب أنت يا ماكرون عندك إرهابيين في فرنسا والقنوات اللي بتهاجم مصر بتخرج من عندك.. قدمنا قوائم بأسماء ولم تساعدنا واحتويتهم.. دلوقتي بتقول الحقونا وقدمولنا معلومات»،مبينا أن الغرب يدعم مصالح إسرائيل ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: كلهم منافقون لا استثني أحدا وكان شريكا للإرهاب الذي حدث في مصر.