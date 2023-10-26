"قالتلي هقتلك.. "شريف" يطلب فسخ عقد زواجه: "طلعت متجوزة 13 مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم"شريف. ح"، 33 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد زواجه بعد 22 يومًا من زفافه، مبررًا طلبه: " طالعلها في السجل 13 قسيمة زواج".

يروي "شريف": "كتبت الكتاب على زوجتي بعد فترة خطبة قصيرة، حيث تم الاتفاق بين العائلتين على إتمام الزفاف خلال شهر فقط، لكني لاحظت تغير ملحوظ في زوجتي التي تذهب للجهات الحكومية بدون علمي لاستخراج بعض الشهادات الحكومية.

يقول "شريف": تكرار أمر نزول زوجتي لاستخراج العديد من الأوراق والشهادات جعلني أقوم بالبحث عما تفعله بدون علمي.

يواصل: قمت بزيارة المحامي بعد معرفتي بذهابها إليه، فرد قائلًا "مراتك خايفة إنك تكشف سر زواجها 13 مرة قبلك" فحاولت إخفاء ذلك لكنها كانت تنوي إبلاغك بالحقيقة بعد شهر من الزواج.

يتابع: واجهت زوجتي بما علمته فأنكرت الأمر وقامت بتهديدي بالقتل في حالة طلبي الانفصال عنها، وكلما حاولت إنهاء علاقتنا بالطلاق تقوم بتعطيل الطلاق بحجج مختلفة.

يختتم الزوج: لم يكن أمامي وقتها إلا الذهاب إلى محكمة الأسرة، وإقامة دعوى فسخ عقد زواج -حملت رقم 3029 لسنة 2021- وتم الفصل في الدعوى بعد أشهر قليلة وتمت إجراءات فسخ عقد الزواج رسميًا.