شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مستندات لتوصيل مرافق للمبانى القديمة فى الجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة طلبات استخراج تراخيص بتوصيل مرافق للمبانى القديمة (كهرباء، مياه، غاز طبيعي، صرف صحي) شريطة إحضار الأوراق والمستنادت التالية:

-صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب (الأصل للاطلاع).

-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار (الأصل للاطلاع).

-صورة رخصة المباني (مع الاطلاع على الأصل).

-كشف مشتملات.

-خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

-حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محررا عنه محضر بالمخالفة.

-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

ويُذكر أن الدولة اهتمت بالتوسع في إقامة المراكز التكنولوجية المتكاملة والمجهزة بأحدث الوسائل والاتصالات المؤمنة؛ لخدمة المواطنين في مختلف مدن وأحياء المحافظات وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة لهم والارتقاء بها بشكل مميكن.

وتضم محافظة الجيزة 20 مركزاً تكنولوجياً لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن، إذ تعد ثمرة التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، لتطوير الإدارة المحلية بما يحقق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين.

وتتيح المراكز التكنولوجية خدمات عديدة، أبرزها (طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب رخصة تشغيل مصعد).