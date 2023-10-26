شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها المكنسة وقاسم.. تعرف على أهم النوات المرتقبة حتى نهاية فصل الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الكثير من المواطنين على البحث عن مواعيد النوات لما لها من أهمية، خاصة أن بعضها يرتبط بظواهر جوية وحالات من عدم الاستقرار.

ونحن فى فصل الخريف المعروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة، ينشر ”الخليج 365” تفاصيل النوات المرتقبة حتى نهاية الفصل والظواهر الجوية المرتبطة بها، كما يلى:

- نوة "المكنسة" تأتى فى 16 نوفمبر، تستمر 4 أيام، رياح شمالية غربية، شديدة المطر.

- نوة "باقى المكنسة" تأتى فى 22 نوفمبر، 4 أيام، رياح جنوبية غربية، ممطرة.

- نوة "قاسم"، 5 أيام تأتى 4 ديسمبر، رياح جنوبية غربية، عواصف شديدة وأمطار.

- نوة "الفيضة الصغرى" تأتى 19 ديسمبر، 5 أيام، رياح شمالية غربية، ممطرة.

يذكر أن الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أشارت إلى أن فصل الخريف هو فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وإنخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

وتابعت: "كما يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ويعمل على سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد".