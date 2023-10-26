شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف بالمحافظات.. غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (السويس – بني سويف - بورسعيد)، يوم الجمعة القادمة: (12 ربيع آخر 1445هـ)، الموافق (27/ 10/ 2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " سيناء المباركة المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية والفداء "، وذلك على النحو التالى: