محاكمة موظف وربة منزل بتهمة خطف طفلة رضيعة بالجيزة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الخميس، محاكمة مشرف مغسلة بشركة وربة منزل لاتهامهما بخطف طفلة حديثة الولادة في الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد جبر ومحمد سيد شحاتة.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة خطف طفلة حديثة الولادة بطريقة التحايل، وأن المتهمين عرضوا على الأم تبني صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها فتمكنا بتلك الوسيلة من إقصائها عن كنف والدتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.