خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة سعر الدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادى، أن صعوبة تدبير العملة الصعبة للمستوردين هى أحد اسباب ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، مبينا أن السياحة هى أهم موارد الدولار وتأثرت بشكل كبيير بسبب الأحداث التى تحدث فى ليبيا وغزه والسودان .

وأضاف نافع فى مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة ام بى سى مصر، اليوم الأربعاء، أن لدينا وضع اقتصادي متأذم والحرب فى المنطقة ستشكل ضغطا إضافيا، منوها أن إجراء مراجعات صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لن تحدث قبل الأنتخابات الرئاسية.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي على الموافقة لدمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى مرارا وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الصندوق.