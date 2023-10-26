الجمعة.. قصور الثقافة تطلق مشروع "أهل مصر" لأطفال الحدود ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يشهد قصر ثقافة بورسعيد، غدا الجمعة 27 أكتوبر انطلاق أولى فعاليات الأسبوع السابع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمحافظة بورسعيد تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 3 نوڤمبر المقبل، برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة.

وقال عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الأسبوع الثقافي يأتي استمرارا للفعاليات المقامة ضمن برامج العدالة الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة، بهدف تطوير مهارات وقدرات الأطفال من سكان المحافظات الحدودية في النواحي الثقافية والفنية والإبداعية كافة، ولتأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات.

وأضاف "البسيوني" أن الأسبوع يعد من أهم الأنشطة فهو بمثابة همزة وصل بين أطفال المحافظات الحدودية المختلفة، الأمر الذي يتيح لديهم الفرصة للتعلم وتبادل الأفكار، من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص كل ما يتعلق بقضايا الطفل.

من جانبه أشار المخرج المسرحي أحمد السيد، عضو اللجنة العليا للمشروع، أن الأسبوع الثقافي يستضيف مجموعة من أطفال المحافظات الحدودية وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب وشلاتين، أطفال "أبو رماد" بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة، مضيفا أنه من المقرر أن يتم تقسيم المشاركين خلال فترة تنفيذ المشروع وفقا للفئة العمرية ومواهبهم لتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل.

وأوضحت لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والمشرف التنفيذي للأسبوع، أن الأسبوع الثقافي للطفل يشتمل على عدة فعاليات تتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية، إلى جانب الورش المتنوعة والمنفذة بقصر ثقافة بورسعيد، منها ورشة تعليم كتابة السيناريو، ورشة كتابة وإلقاء الشعر، وهناك أيضا الورش الفنية وتشمل ورشة الرسم بالموسيقى، ورشة التصوير بالموبايل، ورشة الأداء المسرحي "اعرف بلدك"، ورشة أساسيات الموسيقى، وأخيرا ورشة مسرح العرائس والأراجوز.

وعن ورش الحرف اليدوية والتراثية قالت هناك ورش متنوعة لنخبة من المتخصصين منها ورشة تعليم المصنوعات الجلدية، ورشة الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، تعليم الأركت، تصميم حقائب بالشبك، وورشة تعليم الحقائب بالخرز.

كما يتضمن الأسبوع الثقافي في برنامجه عددا من الزيارات والجولات الميدانية للأماكن والمعالم السياحية بالمدينة منها المتحف القومي ببورسعيد "المتحف الحربي"، مدينة بورفؤاد، جبل الملح، حديقة فريال، متحف النصر، حديقة المسلة، ترسانة قناة السويس، شاطئ نادي المحافظة، هذا بالإضافة إلى رحلة بحرية في القناة للتعريف بتاريخ تلك المدينة الباسلة.

ويضم المشروع في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات هذا الأسبوع الثقافي بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.

ومشروع "أهل مصر" أطلقته الهيئة العامة لقصور لثقافة عام ٢٠١٨ تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستهدف ٣ فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، من أجل رفع الوعي لدى للأسرة المصرية، الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.