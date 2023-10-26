"المياه هي الحياة" احتفالية بيوم الأغذية العالمي بمتحف الطفل.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، تنظيم احتفالية بمناسبة يوم الأغذية العالمي، غدا، تهدف إلى التوعية العالمية بِمعاناة الجِياع ومحتاجى الأغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجُوع.

ويحمل شعار الاحتفالية لهذا العام "المياه هي الحياة.. المياه هي الغذاء"، وهوالشعار المعلن للإحتفال باليوم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO.

وأشار الدكتور نبيل حلمي إلى أن العالم يحتفل في أكتوبر مِن كُل عام، بِاليوم العالمي للغذاء وهو يَوم أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لِمُنظمة الأمم المتحدة، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نِطاق واسع مِن قبل العديد من الجهات المعنية بالأمن الغذائي.

وأكد حلمي أن الاحتفال بيوم "الأغذية العالمي" ينظم غدا الجمعة 27 أكتوبر الساعه 3 عصراً بمركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، إحدى المراكز الابداعية التابعة إلى جمعية مصر الجديدة، وهو يوم تثقيفي توعوي ترفيهي ينظم بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن.

وأوضح حلمي أن الاحتفال يشمل العديد من الأنشطة والورش للأطفال تتنوع بين الرسم والتلوين والأوريجامي، كما تقدم الدكتورة إيمان نوار، المشرف على مشروع أتوبيس الفن الجميل محاضرة تفاعلية للأطفال للتوعية بثقافة الغذاء الصحي، يعقبها ورشة تطبيقية عن محتوي المحاضرة.

وخلال اليوم يلتقي أولياء الأمور مع هبه أنور، مدرب مبادئ الحياة الصحية فى ندوة تحت عنوان "فن الاختيارات الذكية لحياة صحية".