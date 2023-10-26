شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحذر المدارس من تدريس مقررات بخلاف المناهج المطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس الرسمية للغات والخاصة، والتى تطبق وتدرس المناهج المطورة للصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية خاصة الرابع والخامس والسادس الابتدائي، من تطبيق أية مقررات دراسية بخلاف المناهج المقررة والمعتمدة من الوزارة. وأوضحت الوزارة أن المناهج المقررة تشمل 12 مقررا دراسيا، وهى: اللغة العربية بواقع خمس فترات دراسية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، فترة دراسية واحدة، والرياضيات ثلاث فترات والعلوم فترتان، اللغة الإنجليزية فترتان والدراسات الاجتماعية فترة ونصف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فترة ونصف والمهارات المهنية فترة واحدة والقيم واحترام الآخر نصف فترة والتربية الفنية فترة واحدة والتربية البدنية والصحية فترة واحدة والتربية الموسيقية نصف فترة، وأنشطة التوكاتسو نصف فترة، ومنهج كونكت بلس خاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس التى تدرس باللغة الإنجليزية فترتان دراسيتان.

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