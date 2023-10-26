شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إلغاء ترخيص محل فى الجيزة.. 6 مستندات مطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، ضمن خدماتها الحكومية المقدمة للمواطنين، خدمة إلغاء تراخيص المحال (تجارية / صناعية / عامة) في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:
-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
-صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (والأصل للاطلاع) لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.
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