شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إلغاء ترخيص محل فى الجيزة.. 6 مستندات مطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، ضمن خدماتها الحكومية المقدمة للمواطنين، خدمة إلغاء تراخيص المحال (تجارية / صناعية / عامة) في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

-صورة البطاقة الشخصية أو العائلية (والأصل للاطلاع) لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة تتيح العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه).