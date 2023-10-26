شكرا لقرائتكم خبر عن لدواعى السفر.. إجراءات غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 5 خطوات لغلق المياه مؤقتاً وإيقاف إصدار الفواتير (تعليق الاشتراك) لدواعي السفر أو خلافه أكثر من 6 أشهر، وذلك بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة لها.

وأوضحت الشركة الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المواطن للحصول لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير، وذلك على النحو التالي:

أولا: المستندات المطلوبة

-بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

-أخر فاتورة مصدرة للعميل.

-طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل .

-الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

ثانيا: الإجراءات

-قيام العميل باستيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

-قيام العميل بسداد تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق.

-سداد كافة المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلي عن فترة الغلق.

-قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.

-إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.