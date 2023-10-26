شكرا لقرائتكم خبر عن عميد قصر العينى: إطلاق مسابقة لدعم البحث العلمى لخدمة خطة مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، عن تفاصيل إطلاق الكلية مسابقة بحثية لدعم البحث العلمى، وذلك حول الأبحاث الابتكارية التى تتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وذلك لأفضل 5 أبحاث ابتكارية وبقيمة مليون جنيه للبحث الواحد.

وأضاف الدكتور حسام صلاح لـ"الخليج 365"، أن الافضلية فى المسابقة لشباب الباحثين، مع إمكانية تشكيل فرق بحثية بمشاركة الطلاب، على أن يكون هناك قابلية لتنفيذ المشروع البحثى الابتكارى فى خدمة الدولة المصرية.

وتابع عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أنه يشترط فى التقديم للمسابقة تقديم بحث ابتكارى متوافق مع خطة الدولة الاستراتيجية، وأن تكون الأبحاث بينية ما بين التخصصات المختلفة بحيث يكون البحث متفق مع الخطة الاستراتيجية ومبتكر ويضم شباب فريق بحثى، مع إمكانية إشراك بعض الكليات الأخرى، وذلك للتوسع فى فكرة البحث التى قد تتطلب تداخل أكثر من تخصص.