شكرا لقرائتكم خبر عن عميد قصر العينى: إطلاق مسابقة لدعم البحث العلمى لخدمة خطة مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور حسام صلاح لـ"الخليج 365"، أن الافضلية فى المسابقة لشباب الباحثين، مع إمكانية تشكيل فرق بحثية بمشاركة الطلاب، على أن يكون هناك قابلية لتنفيذ المشروع البحثى الابتكارى فى خدمة الدولة المصرية.
وتابع عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أنه يشترط فى التقديم للمسابقة تقديم بحث ابتكارى متوافق مع خطة الدولة الاستراتيجية، وأن تكون الأبحاث بينية ما بين التخصصات المختلفة بحيث يكون البحث متفق مع الخطة الاستراتيجية ومبتكر ويضم شباب فريق بحثى، مع إمكانية إشراك بعض الكليات الأخرى، وذلك للتوسع فى فكرة البحث التى قد تتطلب تداخل أكثر من تخصص.
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