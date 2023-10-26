شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 60 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية مين الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وسائل إعلام أمريكية مقتل 22 شخصا على الأقل في إطلاق نار بولاية مين الأمريكية، بينما وقع حوالي 60 مصابا في 3 مواقع مختلفة.

وقالت وسائل إعلام أميركية، إن هناك 60 مصابا على الأقل في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مين.

من جانبها، أفادت شبكة فوكس نيوز الأميركية بارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في 3 مواقع بولاية مين إلى 22 قتيلا ونحو 60 جريحا.

وحسبما نقلة وكالة سي إن إن الأمريكية، نشر مكتب عمدة مقاطعة أندروسكوجين بالولاية، عبر فيسبوك، صورا للمشتبه به المتورط في حادث إطلاق النار.