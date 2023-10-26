شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تنشر صورا لرجل مسلح ببندقية نصف آلية بعد مقتل 22 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شرطة ولاية مين الأمريكية في منشور عبر فيسبوك "إن هناك مطلق نار في بلدة لويستون"، وذكرت شبكة "إيه بي سي"، أن إطلاق النار وقع في ثلاثة مواقع مختلفة، وأسفر عن مقتل عددا من الأشخاص، وإصابة ما بين 50 و60 آخرين بجروح.

ومن جهتها قالت شرطة مقاطعة أندروسكوجي،ن إن مطلق النار "لا يزال هاربا"، ونشرت صورا ظهر فيها رجل أبيض مسلحا ببندقية نصف آلية.

من جانبها، أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، بارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في 3 مواقع بولاية مين إلى 22 قتيلا ونحو 60 جريحا.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فقد وقعت عمليات إطلاق النار هذه في ثلاثة مواقع مختلفة في المدينة هي صالة للبولينج، ومطعم، ومركز لوجستي لسوبر ماركت وول مارت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها صوّرت في موقع الحادث.

ووقع إطلاق النار في مدينة لويستون بولاية مين شمال شرق الولايات المتحدة، وهي جزء من منطقة أندروسكوجين، وتقع على بعد نحو 56 كيلومترا شمالي بورتلاند، أكبر مدينة في مين.

وقالت وسائل إعلام أميركية، إن هناك 60 مصابا على الأقل في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مين، ولا يزال مرتكبها هاربا.