شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة للجمهور حول الأغذية المحفوظة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة هامة للجمهور حول الأطعمة التى تحتوى على مواد حافظة.. وقالت إن هذه الأطعمة تزيد من حركة الأطفال المصابين بفرط الحركة وغير مفيدة.

وحثت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة ابعاد الأطفال عن تناول الأطعمة المحفوظة والاتجاه للطعام الصحى هام ويبعد الأشخاص عن المشكلات الصحية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أكد أن الاهتمام بالتغذية الصحيةالسليمة والإرتقاء بها يُعد من السبل الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة للمجتمع المصرى، موضحًا أن الدولة المصرية لديها أهدافًا واضحة لتعزيز سياسات التغذية الصحية السليمة والآمنة، كما لفت إلى أن البلاد تسير وفق خطة استراتيجية قومية لاستهداف المناطق النائية والأكثر احتياجًا، وتوفير احتياجاتهم التغذوية الصحية السليمة.

وقال وزير الصحة والسكان، إنه إيمانًا بالمسؤولية القومية المشتركة، فقد حرصت الوزارة على التعاون مع القطاعات والجهات الحكومية المعنية بهذ الملف، حيث تم اطلاق استراتيجية وطنية للغذاء، ويتم تنفيذها وفقًا لمعايير ذات جودة عالمية، مشيرًا الى أن دور الوزارة لا يقتصر على علاج المرضى فقط، وإنما بتوفير الخدمات الوقائية لحماية المواطنين من الأمراض، ومنها الأمراض المزمنة غير المعدية، والتي ثبت ارتباط ارتفاع مؤشرات تلك الأمراض بالتغذية الخاطئة.