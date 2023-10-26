شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. مبادرة بجامعة القاهرة للتوعية والوقاية من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُطلق جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة للتوعية بسرطان الثدي في الجامعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، فى الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المبادرة التي تطلقها الجامعة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات وإجراء الكشف الطبي عليهن وتوعيتهن بسرطان الثدي والقيام بتدريبهن على الكشف الذاتي، للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي.

وأكد الخشت، حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تضع النهوض بصحة المرأة المصرية في صميم اهتماماتها ترسيخًا لمبدأ تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات باعتبار أن صحة المرأة جزء أساسي من أمن واستقرار وصحة الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن مبادرة التوعية بسرطان الثدي تأتي استكمالًا للمبادرات التي شاركت بها الجامعة مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على "فيروس سي"، لزيادة الوعي لدى المواطنين حول سُبل مواجهة الأمراض المزمنة، بما يُعد ركيزة أساسية للتنمية البشرية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مبادرة التوعية بسرطان الثدي بالجامعة سوف تستمر لمدة 5 أيام، وسيتم توفير مقر ثابت بجوار القبة للتوعية، مضيفًا أن فاعليات التوعية سوف تُقام بكلية العلاج الطبيعي يوم الاثنين 30 أكتوبر، وكلية الهندسة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، وكلية الزراعة يوم الأربعاء 1 نوفمبر، وكلية الطب البيطري يوم الخميس 2 نوفمبر، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.