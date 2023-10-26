شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تخصص 3 أرقام للتواصل مع أهالى غزة لتقديم الدعم النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة الصحة والسكان 3 أرقام خاصة بالتواصل مع الأشقاء الفلسطنيين لتقديم الدعم النفسى والمعنوى ممن يمكنهم التواصل مع أمانه الصحة النفسية علي مدار اليوم لتقديم الدعم اللازم.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يسعدنا استقبال المكالمات من جميع العاملين ومقدمين الخدمات على الحدود من جميع المهن لتقديم الدعم فى حالة الاحتياج من خلال الأرقام التالية :

(08008880700 - 0220816831 - 16328)

ونوهت وزارة الصحة والسكان أنه تم تأهيل وتطوير فريق عمل الخط الساخن من خلال عدة دورات تدريبية بالتنسيق بين وحدة الطوارئ والدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إيمانا بأهمية الصحة النفسية ودور الأمانة العامة للصحة النفسية فى الدعم النفسى للناجين والناجيات تزامنا ً مع الأحداث في قطاع غزة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

يذكر أن فريق عمل الخط الساخن يضم طبيب أوأخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، مقسمين إلى فريق أساسي، وفريق تطوعي، يعملون على مدار الـ 24 ساعة.