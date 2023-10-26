شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: إنتاج الخرائط الطبوغرافية لتخطيط المشروعات القومية والتخطيط العمرانى والان مع تفاصيل الخبر
ووجه سويلم باستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية .
كما استعرض موقف أعمال حصر وتحديد أملاك الأفراد والجهات المختلفة التي تقوم بها الهيئة، وأعمال تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات .
كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية .
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