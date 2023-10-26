شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: إنتاج الخرائط الطبوغرافية لتخطيط المشروعات القومية والتخطيط العمرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الرفع المساحى للمشروعات القومية الكبرى وإجراءات صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة بها، وأعمال الرفع المساحي لمواقع مبادرة "حياة كريمة" بمختلف محافظات الجمهورية ، وأعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية (مدن – قرى - كفور - عزب – نجوع) .

ووجه سويلم باستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية .

كما استعرض موقف أعمال حصر وتحديد أملاك الأفراد والجهات المختلفة التي تقوم بها الهيئة، وأعمال تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات .

كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية .