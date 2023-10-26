شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لتأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم لتأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) وعددها (ثمانية وثلاثون) تأشيرة ، لهذا العام (1445هـ- 2024م)بالضوابط التالية:

– أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين المثبتين على درجة مالية بها أو بأي من الجهات التابعة لها ، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له الحج .

- أن يتحمل المتقدم جميع تكاليف حجه كاملة ، علما بأن هذه التأشيرات ستنفذ من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتحمل الحاج كامل المبلغ الذي تحدده وزارة التضامن الاجتماعي .

- حال زيادة عدد المتقدمين عن التأشيرات المحددة سيتم عمل قرعة علنية بينهم .

- في حال رغبة المتقدم في اصطحاب الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو كليهما أو أحد الأبناء عليه أن يذكر ذلك في الخانة المخصصة باستمارة البيانات المرفقة، علمًا بأن الأولوية للعاملين أولا ثم لأفراد أسر من تقع عليهم القرعة من العاملين وفق ترتيب درجات القرابة ثانيا.

- على الراغبين في ذلك ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 4 / 11 /2023م ، على الرابط التالي وفق النموذج المرفق :

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfZxSiq8PF.../viewform...