شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية: استهدفنا مروحية للاحتلال الإسرائيلى بصاروخ سام 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف مروحية للاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج في غزة بصاروخ سام 7، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

واستشهد 18 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال وأصيب آخرون، فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعدة صواريخ منزلا على رؤوس ساكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لارتقاء 18 شهيدا أغلبهم من الأطفال، إضافة إلى إصابة العشرات.

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات برية تابعة له قامت بتوغل "كبير نسبياً" في قطاع غزة خلال الليل.

وأضاف أن التوغل كان هدفه مهاجمة مواقع الفصائل الفلسطينية.