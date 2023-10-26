شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الكشف بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأورام السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الكشف بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن آليات الحماية من الأورام السرطانية، والتى تمثلت في النقاط التالية:

- اتباع نظام غذائى صحى.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الالتزام بوزن صحى.

- التوقف عن التدخين تماما.

ونصحت وزارة الصحة والسكان السيدات بالتوجة لأقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لعمل الكشوفات الطبية اللازمة.

وذكرت أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص المواطنين من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية مشيرة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.