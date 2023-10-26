شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يبدأ غدا العمل بالتوقيت الشتوى.. تعرف على المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مترو الأنفاق مساء اليوم الخميس، العمل بالتوقيت الشتوى وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12 صباح الجمعة.

وأعلن أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لمترو الأنفاق، عن مواعيد القطارات وموعد أخر قطار بالخطوط الثلاثة مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى.

أولا : مواعيد تشغيل قطارات خطوط المترو الثلاثة.

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام .

- قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11:40 م .

- قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11:50 م .

- قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12:00 ص .

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م .

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص .

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص .

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00ص .

- يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص .

يتم التنسيق مع الخط الثالث فى حالة وجود تأخيرات لتغيير المواعيد المذكورة .

ثانيا : عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

- يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة، عدد رحلات تقدر بـ 1353 رحلة يوميًا بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و602 رحلة بالخط الثانى و263 رحلة بالخط الثالث.