شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعقد اجتماعا طارئا لبحث استراتيجيتها تجاه الوضع فى غزة وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، الخميس، أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة، "لبحث استراتيجيتها ونهجها تجاه غزة، والصراع بين إسرائيل وحماس، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وتضغط بريطانيا من أجل هدنة إنسانية للصراع، ومن أجل أن يتمكن البريطانيون في غزة من المغادرة بأمان.

وقال دودن الذي سيرأس الاجتماع، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "سنناقش مسألة الرهائن، وسنناقش الوضع الأشمل في المنطقة، وسنناقش أيضا مسألة تأمين المساعدات الإنسانية".