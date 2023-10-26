شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء يحددون مفتاح استهداف السرطان..علاج واعد يدمر الخلايا السرطانية ذاتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون أمريكيون "مفتاحا" يتسبب في تدمير الخلايا السرطانية ذاتيا، ويأمل الفريق الآن في تطوير علاج يستهدف هذا الجزء من الخلية.

يقول العلماء إن "مفتاح القتل" الذي يؤدي إلى موت الخلايا السرطانية يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة، حيث اكتشف باحثون أمريكيون قطعة من البروتين على السطح الخارجي للخلايا السرطانية تؤدي إلى تدميرها ذاتيا عند تنشيطها.

وبالإضافة إلى فتح الباب أمام أدوية جديدة في المعركة ضد السرطان، قال الخبراء إن النتائج قد تسمح للأطباء بتعزيز العلاجات الحالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فانه على سبيل المثال، يمكن أن يسمح العلاج بالخلايا التائية بمحاربة الأورام الصلبة في نهاية المطاف، مثل تلك الموجودة في الثدي والرئة والبروستاتا.

ويتضمن العلاج الرائد إعطاء مرضى السرطان خلايا تائية مصممة خصيصًا للبحث عن الأورام وتدميرها.

وقال الدكتور جوجيندر توشير سينج، من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، إنه يكافح ضد الأورام الصلبة لأن الخلايا المناعية - التي يتم إعطاؤها للمرضى عن طريق التنقيط - "ببساطة لا تستطيع اختراق البيئات الدقيقة لتوفير تأثير علاجي".

توجد مستقبلات CD95 ، المعروفة أيضًا باسم مستقبلات Fas، على السطح الخارجي لأغشية الخلايا السرطانية، عندما يتم تنشيطها، فإنها تطلق إشارة تؤدي إلى تدمير الخلية ذاتيًا، وبينما عرف العلماء منذ فترة طويلة بوجود هذه المستقبلات، فإن الجهود المبذولة لتنشيطها لم تنجح.

حدد الباحثون في مركز السرطان الشامل بجامعة كاليفورنيا في ديفيس قسمًا في المستقبل يمكنه تنشيط عملية التدمير عند استهدافه.

نشرت نتائج تجاربهم المعملية على الخلايا والفئران في مجلة Cell Death & Differentiation .

وقال الدكتور توشير سينج، أحد الباحثين: "الآن بعد أن حددنا هذه الطريقة، يمكن أن يكون هناك مسار علاجي للأمام لاستهداف الأورام".

وفي الوقت الحالي، لا تزال الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي تشكل الرعاية القياسية لمرضى السرطان، ومع ذلك، قد يحصل بعض الأطفال المصابين بسرطان الدم والبالغين المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية على العلاج بالخلايا التائية بمستقبل المستضد (CAR)

وهي تنطوي على جمع وتغيير الخلايا التائية الخاصة بها، المسؤولة عن مكافحة العدوى والمرض، ولكنها قد تواجه صعوبة في اكتشاف الخلايا السرطانية، تتم إعادة الخلايا المعدلة إلى مجرى الدم من خلال التنقيط، ومن الناحية النظرية، يتم تدريب خلايا CAR T على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

في حين أن هذا العلاج فعال ضد سرطانات الدم، فإن أقلية من المرضى سيشهدون عودة السرطان إليهم، وهو غير متاح بعد للمرضى الذين يعانون من أورام صلبة.

يقول الدكتور توشير سينج ، من الناحية النظرية، إن العلاج الذي يستهدف "مفتاح" قتل السرطان يمكن أن يدمر أي خلايا سرطانية متبقية بعد العلاج بخلايا CAR T، وهذا من شأنه أن يوفر "ضربة مزدوجة محتملة ضد الأورام".

وقال إنه يمكن أيضًا أن يدعم العلاج بخلايا CAR T في الأورام الصلبة، لكنه لم يحدد كيفية عمل ذلك، وتشير الدراسة أيضًا إلى أن مرضى السرطان الذين لديهم حلقة متحورة على مستقبل CD95 لا يستجيبون لعلاج CAR-T على الإطلاق.

وقال الدكتور توشير سينج إن الطفرات في هذه الحاتمة يمكن استخدامها كعلامة لتحديد من يجب أن يتلقى العلاج بخلايا CAR T ويخطط الباحثون الآن لتصميم فئة جديدة من الأجسام المضادة التي يمكنها الارتباط بمفتاح القتل هذا وتنشيطه.

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان هذا العلاج سينجح، وإذا نجح، ما هي أنواع السرطان التي يمكن القضاء عليها، وأي علاجات جديدة تستغرق سنوات قبل أن تكون متاحة للمرضى، حيث يجب أن تخضع لاختبارات شاملة.