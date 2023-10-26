شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الماغنسيوم والزنك.. السبب الرئيسى وراء رغبتك فى تناول الحلويات بعد العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية مثل الزنك إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بعد العشاء، حيث إن تناول الحلويات ينشط نظام المكافأة في الدماغ، مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة.



الحلويات

وقالت الصحيفة، إنه نمط شائع، حيث إنه بعد ساعتين من تناول العشاء، تجد نفسك عائداً إلى المطبخ لتناول وعاء من الآيس كريم أو قطعة من الشوكولاتة، على الرغم من أن هذه العادة قد تبدو غير ضارة، إلا أن هذه الأطعمة يمكن أن تكون مليئة بالسكر والدهون والسعرات الحرارية والمواد المضافة الضارة مثل سكر الذرة عالي الفركتوز، والذي يرتبط بالسمنة وغيرها من الحالات.

وقال الخبراء، إنه قد يكون هناك عدة أسباب لهذه الرغبة الشديدة، مثل نقص التغذية، والنظام الغذائي غير المتوازن، والإجهاد، وبعض المواد الكيميائية في الدماغ، موضحة، إن الجوع والشبع يرتبطان بهرمونات الجريلين واللبتين، التي ترسل إشارات إلى الدماغ عندما يحين وقت البدء أو التوقف عن تناول الطعام، ومع ذلك، فإن الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تتجاوز هذه الإشارات.

وقالت راشيل ريتشاردسون، اختصاصية التغذية، إنه على سبيل المثال، إن الحد بشكل كبير من الكربوهيدرات ، قد تتركك تشتهي الحلويات الغنية بالكربوهيدرات مثل الحلوى والسكر، موضحة، إن بعض الأنظمة الغذائية يمكن أن تكون السبب في ذلك.

وقالت: "الأشخاص الذين يتبعون نظام الكيتو الغذائي قد يرغبون في تناول شيء حلو لتلبية تلك الحاجة الغذائية"، مشيرة إلى إنه عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية، مثل الكربوهيدرات، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى المزيد من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية.

وأضافت ريتشاردسون، أيضًا إنه إذا كنت تتناول الحلويات مباشرة بعد العشاء، فقد يشير ذلك إلى نقص الفيتامينات مثل الزنك والحديد والكالسيوم والماغنيسيوم، موضحة ، إن الماغنيسيوم على سبيل المثال، يساعد على تنظيم إنتاج الأنسولين، مما يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم. وبدون ما يكفي من الماغنيسيوم، يمكن أن ينخفض ​​مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلوى، قد يكون السبب الآخر هو الشبع الحسي المحدد (SSS)، المعروف أيضًا باسم "معدة الحلوى".

ومعدة الحلوى هو عندما يصبح تناول طعام معين أقل متعة لأنه يجعلك ممتلئًا - وغير مريح، ومع ذلك، فإن تناول طعام مختلف قد لا تصادفه كثيرًا - مثل الحلوى أو الكعك - لا يرتبط بهذا الشعور غير المريح بالامتلاء، مما يجعلك أكثر عرضة للرغبة في تناول المزيد، كما تعتاد براعم التذوق على الوجبات التي يتم تناولها بشكل منتظم، لكن تنوع الحلوى يجعلك أكثر رغبة في تناول الطعام.

وقالت الصحيفة، إنه قد ترغب أيضًا في تناول الحلويات بسبب إطلاق المواد الكيميائية التي تشعرك بالسعادة في الدماغ، مثل السيروتونين والدوبامين، تعمل الأطعمة الحلوة على تنشيط نظام المكافأة في الدماغ، والذي يسمى نظام الدوبامين mesolimbic، والذي يدفع الخلايا العصبية إلى إطلاق طوفان من الدوبامين. وهذا يخبر الدماغ أن التجربة كانت إيجابية، مما يعزز هذا السلوك.

تقول أليسون بريجهام، اختصاصية التغذية في مستشفى لوس روبلز الإقليمي في كاليفورنيا: "ترتبط بعض المواد الكيميائية في الدماغ، مثل السيروتونين، بالمزاج، مضيفة، إنه يمكن للحلويات أن تحفز إطلاق السيروتونين، مما يجعلك تشعر بالسعادة والاسترخاء"، وهذا يمكن أن يفسر سبب لجوء الناس إلى الحلويات كشكل من أشكال المكافأة أو الراحة في نهاية اليوم، إن تناول السكر بشكل متكرر في نهاية اليوم يمكن أن يتسبب في بناء قدرة الدماغ على التحمل ويتطلب المزيد من الحلويات للحصول على نفس اندفاع الدوبامين والسيروتونين، بمرور الوقت، يمكن أن يصبح تناول شيء حلو بعد العشاء سلوكًا معتادًا، مؤكدة، يقوم دماغك بتكوين ارتباطات، ويبدأ جسمك في توقع هذه الحلوى كجزء من روتينك المسائي"، يمكن أن يؤدي التوتر والاضطراب العاطفي أيضًا إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلوى، حيث أن الحصول على المزيد من السيروتونين يمكن أن يعزز الحالة المزاجية ويخفف من مشاعر القلق أو الاكتئاب، الحصول على المزيد من التنوع الغذائي في وقت العشاء يمكن أن يهدئ هذه الرغبة الشديدة.

قالت بريجهام، تأكد من أن عشاءك يحتوي على توازن البروتين والألياف والدهون الصحية لتعزيز الشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد الوجبة."

وأوصت ريتشاردسون أيضًا باستبدال الحلوى أو الآيس كريم بالفواكه الحلوة، مثل التوت، الممزوجة بالزبادي اليوناني أو زبدة اللوز، تحتوي هذه الأطعمة على بعض السكر ولكنها مليئة أيضًا بالبروتين والألياف التي ستجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.