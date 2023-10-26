شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح طريقة تقييم طلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائى دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل عقد اختبار دور ثان للطلاب فى الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي حال عدم اجتياز أحد الطلاب اختبار الدور الأول، موضحة أنه ينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الأعلى، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تقييم الطلاب الذين يعقد لهم اختبار دور ثان فيما درسوه في الفصلين الدراسيين معا عن طريق الاختبارات فقط، وليست المهام الأدائية أو درجات مواظبة وحضور.

وبالنسبة لطريقة إعلان نتيجة الطلاب فى الصفوف الثلاثة، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تعلن النتيجة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني عن طريق الألوان وليس من خلال الدرجات، ويوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، وتتضمن رصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.